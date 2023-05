Pese a calor la “Novia de Cajeme” no deja de recibir visitantes

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pese a que las temperaturas en la región han mostrado un incremento importante en las últimas semanas, esto no ha afectado la afluencia de visitantes a la Laguna del Náinari, indicó Adriana López Contreras.

La titular de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme y encargada del sitio recreativo, manifestó que las personas aprovechan las mañana y tardes frescas para acudir a caminar, correr, realizar sus ejercicios, pero también recrearse y consumir lo que ahí se vende.

Recordó que para este mes, en años pasados, el flujo de deportistas disminuye su presencia, pero que a la fecha no ha ocurrido, y por el contrario, el que cuando el sol baja se mantenga fresco ha motivado a las familias a salir a caminar.

No ha bajado, porque curiosamente las mañanas están frescas y agradables e igual en la tarde, lo que ha mantenido la afluencia de deportistas, clima que normalmente no se tenía en otros años, y afortunadamente para los locatarios no ha habido baja de ventas tampoco”, resaltó.