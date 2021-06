Ni el calor extremo frena a las madres buscadoras

CIUDAD OBREGÓN.- Ni el calor extremo, ni lo complicado que se vuelven las búsquedas en esta temporada detiene la labor de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, que firmes con su meta de encontrar a sus seres queridos continúan dándolo todo.

Comprometiendo la salud e integridad, decenas de mujeres cajemenses, de 20 hasta 70 años de edad salen semana tras semana a diversos puntos del municipio en busca de indicios de sus desaparecidos.

Pese a las temperaturas extremas de hasta 47 grados centígrados que ha marcado el termómetro en algunos días de la última semana, su labor continúa.

Ana Castro, vocera de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien busca a su esposo, compartió que el colectivo sale a campo con las herramientas que tiene a la mano y que aunque hace todo por protegerse del Sol, el clima mayormente termina afectándolas.

Disminuyeron sus salidas a dos por semana, manifestó, para que todas las integrantes del colectivo, sin importar la edad, puedan aguantar lo mayor posible.

Ahorita está el clima demasiado caluroso, en la última búsqueda que tuvimos en Yucuribampo, aparte de los malestares que siempre sentimos por la insolación, una compañera tuvo que recibir atención médica por un golpe de calor y tuvimos que suspender esa búsqueda, mencionó.

Pese a esta situación, detalló, no pierden la motivación y la esperanza de que sus esfuerzos pronto serán recompensados y podrán encontrar a las personas que buscan.

Ahorita estamos platicando entre las compañeras del grupo para ver qué es lo más conveniente para nosotros, porque no tenemos sombras, no tenemos equipo, no tenemos lonas o carpas, a los lugares que vamos son lugares muy desérticos y en ocasiones no hay ni árboles, subrayó.

En cada salida cargan con un botiquín, dijo, con medicamentos para dolor de cabeza, dolores musculares, curaciones y la suficiente agua y sueros para hidratación, por si lo llegaran a necesitar.

BAJA EL RENDIMIENTO

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, señaló que durante verano su rendimiento baja notoriamente, pero que son las ganas de encontrar a sus seres queridos lo que las mantiene de pie para seguir.

El calor nos afecta bastante, no es igual el rendimiento definitivamente como cuando hace frío o no tanto calor que peinamos un terreno grande rápido, esta temporada vamos peinando, descansamos, tomamos agua, nos resguardamos del Sol debajo de un árbol, tardamos más y avanzamos menos, puntualizó.

Muchos colectivos en esta temporada paran por el mismo clima extremo, resaltó, desde el año pasado decidieron no dejar las búsquedas, ya que el problema de los desaparecidos en el municipio es grave y no se pueden permitir dejar de buscar.

Procuran cubrirse bien del Sol y mantenerse muy bien hidratadas, sin embargo, muchas de sus compañeras han caído enfermas derivado de la exposición constante al Sol, indicó.

Arriesgamos mucho, tanto nuestra vida en muchos puntos, el clima, que nos hagan algo, en el colectivo hay personas hipertensas, diabéticas, asmáticas, con alergias y tenemos que cuidarlos mucho porque a veces sí se nos ponen mal, subrayó.

Es el corazón y el amor hacia sus desaparecidos, expresó, lo que las mantiene fuertes y les hace levantarse de las adversidades.

Los colectivos de Madres Buscadoras mantienen sus actividades durante la temporada de calor.

Foto: Mayra Echeverría

TOMAN PRECAUCIONES

Ante esta misma situación, Silvia Velázquez Rodelo, líder de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien busca a su ex marido, aseveró que por las temperaturas tan altas en temporada de calor toman precauciones extras para no comprometer su salud.

Platicó que por lo mismo que cargan con más productos para hidratarse, las búsquedas y las caminatas son más pesadas y también más costosas que en otras temporadas.

Como colectivo de buscadoras en campo el clima nos afecta muy feo, nos debilita, nos hace el trabajo más pesado, en ocasiones nos enferma, vuelve nuestra labor más pesada, compartió.

En ocasiones tienen que aguantarse malestares como dolor de cabeza, mareos y hasta vómitos, ya que la necesidad de encontrar a sus seres queridos es mayor, subrayó.

Según información compartida por ambos colectivos de búsqueda, en total son alrededor de 120 mujeres buscadoras en el municipio, quienes tienen desaparecidos a esposos, hijos, hermanos o algún familiar cercano.

Durante esta temporada, de mayo a la fecha, han logrado localizar al menos seis osamentas en diversos puntos de Cajeme.