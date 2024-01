Motociclistas en Ciudad Obregón hacen "de todo para evitar robos

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Bates, “rompe huesos”, palos, gas pimienta y otros son solo algunas de las cosas que los repartidores de plataformas digitales o chóferes de motocicleta utilizan para defenderse de asaltos o despojos en Cajeme.

Luis Andrés Soto, repartidor, compartió que dos veces lo han asaltado y en otra ocasión intentaron quitarle su motocicleta, por lo que, a pesar, de ser prohibidos, tuvo que buscar la manera de como defenderse en caso de estar en riesgo.

Si me para un policía y me ve con esto (tonfa) muy probablemente me la quite o tenga más problemas, porque tengo entendido, están prohibidas, pero es mi forma de sentirme seguro, después de todo lo que me ha tocado vivir, y también para no perder mi patrimonio”, indicó.