Más del 66% de los cajemenses han vivido actos de corrupción: ENSU

CIUDAD OBREGÓN.- El 66.6% de la población de 18 años y más que participó en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi experimentó algún acto de corrupción al tener contacto con autoridades de Seguridad Pública.

Con el porcentaje antes dado; Ciudad Obregón se coloca entre los diez primeros lugares a nivel nacional en donde su ciudadanía no confía en el actuar de sus cuerpos de seguridad, acompañada de Neza, Cuernavaca, Laredo, Uruapan, Tlaquepaque, Tonalá, Tapachula, y Oaxaca.

Los principales actos de corrupción reportados por los encuestados entre el 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 fueron; extorsión, manejo de influencias y evasión u omisión de información.

Jesús Manuel Ruiz Zárate, presidente de la asociación Fuerte Unido Profesional (Fupac), conformada por más de 200 policías, manifestó que, por desgracia, la corrupción es el “pan de cada día” en todo el país, y que no es un mal nuevo, que en la actualidad se ha acrecentado debido a la falta de atención a las corporaciones y sus elementos.

Los elementos cada vez están siendo violentados en sus derechos, no debe ser eso un motivo, pero muchos que no tienen vocación de servicio aprovechan tal situación, pero no es culpa solo de ellos, la ciudadanía juega un papel muy importante para que se dé la corrupción” resaltó.