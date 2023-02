Madres de familia del CAM 52 toman las instalaciones por falta de maestros

Ante la falta de dos profesoras, un vigilante y una trabajadora social desde el pasado mes de noviembre, las madres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 52 se manifestaron y tomaron el plantel en exigencia de que esta situación se solucione a la brevedad, ya que retrasa el aprendizaje de los más de 70 alumnos del lugar.

María Elvira Félix, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del lugar, explicó que aunque han tenido acercamientos con las autoridades del plantel y de la SEC, hasta el momento todo ha quedado en promesas, porque el problema de falta de personal no queda solucionado y que esto los orilló a manifestarse.

Desde noviembre los niños están siendo regresados a su casa, porque no pueden estar solos, por falta de maestros mezclan a los niños con diferentes condiciones, lo que no debe de pasar, hemos hecho juntas, juntado firmas, hemos mandado memorándum al Gobierno del Estado, para llegar a esto no es cosa de ayer y ahora, hemos hecho todos los trámites, pero no hemos tenido respuesta”, indicó.