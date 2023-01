Localizan sin vida a joven empalmense desaparecido en Ensenada 

Ciudad Obregón.- El joven empalmense Iancarlo Silva Ortiz, de 20 años de edad, que fue reportado como desaparecido en octubre de 2022 en Ensenada, donde estudiaba, fue localizado sin vida el pasado miércoles en aquella ciudad, así lo dio a conocer el colectivo Armadillos Rastreadores.

Compartieron que el cuerpo del joven fue encontrado el pasado miércoles alrededor de las 14:00 horas en la Colonia Vista al Mar, en un cerro a espaldas de Villa Colonial, en Ensenada.

Al momento de su localización, el cadáver presentaba un aproximado de 2 meses de fallecimiento.

Mediante redes sociales, Judith de Silva, madre del joven, informó la noticia y mencionó que aunque deseaba encontrarlo con bien, por desgracia no fue posible.

Después de 88 largos días de incertidumbre de no saber de mi hijo, al fin lo encontré este 25/01/23 no de la manera que me hubiera gustado encontrarlo, pero gracias a Dios ya sé donde está y podré darle un digno descanso”, resaltó.