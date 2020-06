Llueven quejas ciudadanas por abandono de colonias en municipio de Cajeme

Los baches o calles destrozadas, son parte de la vida diaria de la ciudad, pero también uno de los factores de molestia ciudadana.



Aseguran hay fallas constantes en alumbrado público, drenaje, recolección de basura, además de la falta de rondines policiacos



Ciudad Oregon.- En completo olvido, se encuentran la mayoría de las colonias del municipio de Cajeme en cuanto a sus servicios públicos.



Desde el Norte hasta el Sur, al Este y Oeste, el alumbrado público es deficiente, así como el drenaje y la recolección de basura.



“Está paralizado económicamente el municipio, no se genera contribución, no hay dinero en las arcas del Gobierno municipal, no se genera impuesto a nivel federal y no caen las aportaciones, y del Estado es la misma situación, eso paraliza todo.



“Ahora estamos viviendo las consecuencias del alto en las actividades, no hay dinero para operar, por ejemplo, en el caso del Oomapasc”, comentó Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Canacintra Obregón.

De Oriente a Poniente, los conflictos son constantes, y pese a los reportes, aseguran los vecinos, no hay atención.

“Drenaje, falta de alumbrado público, rondines policiacos, muchos perros en la calle. Colonia Colinas del Yaqui, Torres de París, Aves del Castillo, es la misma problemática desde hace más de 10 años”, mencionó Manuel Félix, vecino del sector.

Las aguas negras

Aunque no es temporada de lluvias, los drenajes de diversas áreas tienen conflictos, y las aguas negras están presentes, dejando malos olores y fuertes focos de infección.

“En Rincón del Valle huele muy mal, están saliendo aguas negras de la coladera, es mucha la que sale”, expuso María, vecina de la colonia.

Además, este problema está presente, según reportes, en la colonia Nueva Palmira, Prados del Tepeyac, Primero de Mayo, y otras más.

“Oomapasc vino a hacer reparación de drenaje tapado y abrieron la calle, nomás echaron tierra y no la arreglaron, por la calle Mar Caspio, entre Golfo de California y Flavio Bórquez, en la Prados de la Laguna”, detalló Mina Contreras.



El alumbrado

La falta de alumbrado público que ocasiona problemáticas graves como el aumento de robos y la creación de basureros clandestinos, también está presente, indicaron cajemenses, y no es tema a causa de la pandemia la falta de atención.



“Falta de alumbrado en Urbi Villa, calle Nueva Granada, tengo más de un año que lo reportaron y todavía esperando”, mencionó Alejo Valencia.



Otras áreas con conflicto son los Encinos, Villas del Real 1, Haciendas del Sol, Esperanza Tiznado, Misiones, y un sinfín de colonias más.



“Falta de alumbrado público en calle Isla Azores, entre Lateral Esperancita e Isla Marianas, hace mucho tiempo que no hay luz por la calle, ninguna lámpara sirve, en la colonia Alameda, en Cócorit”, añadió Karla Paola Murillo Rodríguez, otra vecina del sector.



Otros conflictos

El salitre en el agua, las casas en abandono, los focos de infección a causa de la sobrepoblación de los perros y gatos, parques en mal estado, baches sobre las calles y otros problemas más, mantienen a la población molesta día tras día, se detalló, sobre todo, cuando la autoridad o dependencia competente escucha con la promesa de solucionar, sin acción alguna.



“Sí se está viendo un trabajo de avance en el tema de los baches, pero en lo que es drenajes colapsados siguen los reportes, las quejas de que hay situaciones donde tienen hasta un mes sin atención, significa que no hay recursos suficientes para atender el problema.



“La pandemia o la contingencia si nos está afectando, pues dejaron de pagar impuestos, pero además se debería auditar administraciones del pasado, por ejemplo en el caso de Oomapasc”, lamentó Rosendo Arrayales Terán, regidor de Cajeme.



ALGUNOS REPORTES

En la lista de problemáticas por servicios públicos denunciada por ciudadanos se encuentran:

“Aguas negras en privada 16, entre Robles Castillo y cerrada Sexta, en la colonia Luis Echeverría Álvarez”. Blanca Agüero.



“La lámpara del callejón Tacale, entre Mayo y Yaqui, dejó de prender, está muy oscuro, colonia Ladrillera”. Adrián Arias Mendoza



“En la Cajeme hay aguas negras desde hace más de un año, nomás vienen y revisan y ya es todo, jamás arreglan nada”. Brina Zataráin



“En la plaza Zaragoza no barren, está bien descuidada, todo mundo tira basura”. Beatriz Lugo

El graffiti se suma a la suciedad en algunas áreas comunes en diferentes colonias.