Ciudadano llega en ambulancia y camilla a comparecer en juzgado de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- En ambulancia y camilla arribó al Juzgado Tercero de lo Civil, el ciudadano Carlos Amaya Guillén, quien acaba de perder una pierna, y dijo lo hizo así ante la falta de flexibilidad del lugar para acudir a su domicilio a tomar su comparecencia, como lo dicta la ley.

Abogado de profesión, explicó que tuvo que acudir de esa manera al juzgado para darle continuidad a un juicio que tiene, pues tras brindar sus servicios no recibió el pago de honorarios.

Aunque la ley lo ampara con el protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad y presenta la posibilidad de que toda aquella persona con alguna condición, que le impida acudir a los juzgados, pueda tener el servicio en su domicilio, dijo, este se le fue negado.

Me amputaron una pierna, no puedo llegar hasta las oficinas, pero tengo que comparecer, porque si no van a desechar mi caso, yo les presenté mi credencial de discapacitado del Sistema DIF, les notifiqué con certificado médico mi condición, pero no respetan los derechos humanos, hago esta manifestación aparte de por mí, por todas las personas discapacitadas que pasan por esta misma situación”, indicó.