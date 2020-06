“La pandemia nos ha rebasado”, asegura director del Issste

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque la plantilla de médicos ha disminuido considerablemente y los recursos y equipos están rebasados para atender a los pacientes con Covid-19, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Obregón le ha entrado al “quite” en la pandemia.

Severo Castro Paz, director de la Institución, explicó la situación que enfrentan tras la manifestación de algunos trabajadores esta semana, ante el descuido y la falta de cuidados de la población.

La pandemia nos ha rebasado, no nomás al Issste, sino al Seguro Social, Salubridad, Isssteson, todos estamos teniendo problemas porque la gente no se cuida, están haciendo una vida normal”.

Aunque el hospital no es Covid, la atención no se puede negar, expuso, y hay quienes están inconformes.

“Me mandan el insumo para que los proteja, pero voy a proteger con más énfasis a quienes están en la línea de combate, al que está directo con el paciente”, señaló.

Las medidas de seguridad para todos los trabajadores se han mantenido, dijo, pues se reconoce su importancia en la pandemia, y sobre todo, el riesgo al que se exponen.

Indicó que como forma de protección, 40 médicos mayores de 60 años fueron enviados a resguardo, pero también otros con enfermedades como hipertensión, menores de esa edad, más quienes pidieron vacaciones, de los 70 que conforman la plantilla.

“El problema es que no hay dinero para las coberturas, y si lo hay es poco, me dejaron con un 20% de trabajadores, no tengo médicos, no quieren ir a trabajar y tienen razón porque el miedo es parte natural de todo el mundo”, añadió.

De siete médicos generales, familiares y especialistas que se solían mantener en cada turno, son sólo cuatro los que están brindando la atención, mencionó, y es insuficiente.

“Desde que tomamos la carrera tenemos riesgo, tenemos que atender a los hepatitis C, VIH, los tuberculosis, hay enfermedades que son contagiosas y debemos aprender a lidiar con ellas. Les dices algo y el malo es uno, estamos para salvar vidas. Hay que motivarlos para poder trabajar con pocos insumos y poniendo nuestra vida en riesgo y lo que hacen es atacarnos”, detalló.

Aunque hay trabajadores de la salud que han caído en pánico por la situación al ver partir a sus compañeros, hay quienes tienen la camiseta bien puesta, dijo, y hacen lo mejor que pueden, pese a críticas de la gente y su falta de conciencia en la prevención.