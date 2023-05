Invitan a orar por el cese de la violencia en Cajeme

Ciudad Obregón.- Luis Alberto, Claudia y Lulú son un grupo de amigos que preocupados por su comunidad y lo que en ella acontece, desde pandemia realizan grupos de oración para pedir por diversas causas, pero desde el año pasado se mantienen orando porque cese la violencia en el municipio.

Por lo anterior, durante todos los jueves de mayo, que es el mes de la Virgen María y el Santo Rosario, se reunirán en el parque de Los Pioneros a las 18:00 horas para realizar sus oraciones.

Luis Alberto Camacho Alvarado, compartió que sus amigas y el, primero realizaban oración entre ellos y después decidieron compartirlo con más personas, lo que ha tenido mucho movimiento y comentarios muy positivos.

Explicó que en mayo del año pasado retomaron esta actividad luego de pandemia, pero ahora por los enfermos y para que la violencia que azota el municipio pare, actividad que tuvo una respuesta muy buena, logrando reunir a una cantidad importante de personas de todas las edades, sobre todo, adultos mayores.

Al ser ese parque un sitio a donde acuden gran cantidad de deportistas, resaltó, se dieron cuenta de que ellos también realizaban oración, pero mientras continuaban con sus actividades.

Nos poníamos y la gente se juntaba a rezar el rosario con nosotros, mucha gente haciendo oración por la violencia, por la ciudad, por los enfermos, por las familias… Ahorita militares llegan, militares se van, está plagada la ciudad y esto no para, en su cara se matan y no hacen nada, pero tenemos la convicción y fe que esto no va a pasar hasta que Dios esté en los corazones de todos”, señaló.