Inician colecta de firmas para detener mutilación de rayas en Huatabampito 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Para que el ayuntamiento de Huatabampo detenga la práctica de cortar la cola, espolón o aguijón a cientos de rayas previo a cada Semana Santa, la asociación Misión 4 Patas, inició una colecta de firmas.

Cabe recordar que en los últimos años el ayuntamiento de ese municipio como medida de seguridad para los vacacionistas realiza la práctica antes mencionada, lo que pone en riesgo a la especie por dejarlos indefensos ante sus depredadores naturales.

Esta situación ha despertado el enojo de la ciudadanía y de distintas asociaciones de protección animal, ya que aseguran que son actos fuertes maltrato y alguien debe regularlos y detenerlos.

Mediante redes sociales, la asociación Misión 4 Patas, compartió que el aguijón de esta especie es una parte fundamental de su cuerpo, porque les permite buscar alimento y defenderse, y que al dejarlo sin este está condenada a morir.

Este animal vive un gran estrés al pasar por esta práctica, contó la organización de rescate animal, ya que se les saca de su hábitat y se le mutila sin un manejo ético, ambiental y salubre.

Debemos fomentar la educación y conciencia de los seres humanos, de respetar a otros seres vivos y acomodar nuestras diversiones a su supervivencia integral, debemos aprender a convivir con el mar de una forma respetuosa y equilibrada y debemos hacerlo rápido”, dicen.

DENOTA IGNORANCIA

La bióloga, Dulce Díaz, de pregúntale al biólogo, explicó que este es un acto basado completamente en la ignorancia y desconocimiento de las especies y de la ecología.

“Nada justifica este acto de crueldad animal, los animales muy probablemente estén en una temporada de reproducción, lo que no van a dejar de hacer porque sea nuestra semana santa o nuestras vacaciones, esto es maltrato, que no les pasa nada, no es cierto, los mutilaron al cortar una parte de su cuerpo vital para su supervivencia, independiente del dolor o no, esto muestra que no saben nada de ecología”, indicó.

El departamento de ecología de ese municipio, lo que debe de hacer es educar a su población sobre como convivir en espacios donde estos animales proliferan, lamentó, antes de hacer esta “salvajada” y fingir que no pasa nada.

Añadió que esta acción debe ser sancionada y el ayuntamiento debe resarcir el daño que ha causado al medio ambiente, teniendo consecuencias reales con sanciones.

SE INVESTIGARÁ

Ante esto, la representación de la Profepa en Sonora, compartió que ya recibieron la denuncia de esta situación, pero que esta especie no tiene un carácter protegido por parte de alguna norma.

La dependencia informó que seguirá este caso mediante la Ley General de Vida Silvestre, y que su actuar será por la categoría de trato digno de especies.

¿DESEA FIRMAR?



Si desea firmar esta petición puede acceder al link https://chng.it/SsGWJmDcpt