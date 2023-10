Impresionan serpientes captadas en los alrededores del Oviachic

CIUDAD OBREGÓN.- Las fotografías de tres serpientes de la especie boa sigma o mejor conocida como corúa de gran longitud y tamaño captados por una Cajemense en un paseo campestre rumbo a la presa del Oviáchic causaron gran impresión entre la población.

Fue la usuaria, Cristina Núñez, quien compartió las imágenes de los reptiles y mencionó que las vio el pasado fin de semana en el paseo “La Isleta”.

En las fotografías se puede apreciar tres ejemplares de al menos cuatro metros de longitud, y algunos 40 centímetros de diámetro envueltos en troncos de árboles.

Miguel Gastélum, biólogo, manifestó que aunque desconoce si las fotografías fueron tomadas donde se dice, esta es una especie de la zona, teniendo como hábitat la selva baja caducifolia, común en los alrededores de la presa.

Expresó que son de las especies de serpientes más grandes que se tienen en el estado y que no son agresivas. Se alimentan por constricción de pequeños mamíferos y aves.

No son agresivas, pero si las encontramos en proceso de muda pueden ser temperamentales, pero si tomas tu distancia no se te va a acercar, cuando entran en proceso de muda se vuelven temperamentales, por qué no pueden ver bien cuando se les desprenden parcialmente las escamas de los ojos”, puntualizó.

Comentó que es una especie que se encuentran protegidas por las leyes mexicanas Normal Oficial Mexicana 059.

Un pescador del Oviáchi,explicó que estas víboras comienzan a salir cuando el clima cambia, ya que salen a asolearse porque en sus refugios y el agua la temperatura ya es fría.

No son bravas, no muerden, ahorita, salen al sol, en estos tiempos salen, se pueden ver enredadas en los troncos, o en la orilla del agua, no son malas, la gente no debe tener miedo, son muy lentas, no atacan”, subrayó.