IMSS Cajeme emite comunicado tras solicitudes de médico a AMLO

Ciudad Obregón.- Luego de que un doctor del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cajeme solicitara al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por medio de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, más atención para los hospitales de Obregón, pues están “rebasados” de pacientes, la Institución emitió un posicionamiento al respecto.

Mediante un comunicado comentaron los siguientes puntos:

Respecto a la publicación emitida en redes sociales por el médico pediatra Jesús Armenta Velderrain, del Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón, donde menciona que la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 2 no atiende a pacientes con COVID-19, la Oficina de Representación en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa:

• Dentro del Plan Estratégico Institucional para la Atención de la Contingencia por COVID-19 se determinó un acuerdo entre la Oficina de Representación del IMSS en Sonora y la UMAE No. 2, para que ésta última atienda a los pacientes con COVID-19 más graves de la zona sur de la entidad, que requieran cuidados intensivos.

• El Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en Navojoa, el HGZ No. 4, en Guaymas, y el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón, refieren a la UMAE No. 2 a los pacientes que requieren atención especializada por su estado crítico, ya que es la única que cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos en el sur de Sonora.

• Actualmente, la UMAE No. 2, considerado Hospital Covid-19, atiende a seis pacientes referidos por dichos nosocomios.

• En acuerdo con las autoridades estatales del IMSS, la UMAE atenderá a pacientes del HGR No. 1 que requieran hospitalización en áreas no críticas, siempre y cuando la Unidad no vea sus espacios rebasados, para lo cual existe un monitoreo y coordinación permanente entre los directivos de ambos hospitales.

• La Oficina de Representación del IMSS en Sonora apoya a la UMAE con diferentes insumos para la atención de sus pacientes y viceversa, tal como se ha trabajado en todo momento, independientemente de la emergencia sanitaria.

• Al momento, ninguno de los hospitales del IMSS en Sonora se ha visto rebasado por la emergencia sanitaria, y para mantener esta situación, es trascendental que la comunidad en general mantenga las indicaciones de las autoridades de Salud: sana distancia, lavarse las manos con frecuencia, utilizar gel antibacterial y cubre bocas.

• El IMSS en Sonora y la UMAE No. 2 reiteran que se encuentran preparados para recibir a los pacientes infectados con COVID-19 y mantienen su compromiso de coordinar acciones en beneficio de nuestra derechohabiencia.

Cabe recordar que el pediatra, manifestó en su publicación que debido a que la UMAE había sido reconvertida a Hospital Covid-19 los pacientes que normalmente recibían estaban siendo direccionados al HGR1, situación que los estaba “rebasando”.