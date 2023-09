“Hasta el día que me muera buscaré a mi hijo”: Ana Bertha, madre cajemense

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “La tristeza agota el corazón de una madre, nunca me imaginé que mi hijo me hiciera falta en casa de esta manera” expresó Ana Bertha Castelo, madre del joven Joel Domínguez, de 23 años de edad, reportado como desaparecido desde el pasado 17 de abril, ya que pese a los esfuerzos que han hecho por localizarlo, siguen sin saber absolutamente nada de él.

La angustiada madre de familia, compartió que su hijo es músico de profesión y que es un joven tranquilo y sano que no se mete en problemas, que siempre fue un buen estudiante, compañero y amigo para quienes lo conocen y que por ello el pesar es mayor al no encontrar motivos para lo que le sucedió.

El día que desapareció estaba en compañía de otros dos jóvenes; Tadeo y Daniel, quienes también están desaparecidos, dijo, ninguna de las tres familias sabe qué pudo pasar, ni tampoco ha tenido razón alguna de ellos.

Es un sufrimiento que no tienen idea, esperar cada día que tu hijo regrese a casa no se puede explicar, mi hijo necesita estar con su familia, su familia lo espera de regreso a casa, no sé cómo pedirle a alguien que sepa de él, por favor, que llamen, que lo regresen a su hogar de la forma que sea ya, lo único que queremos es que él esté con nosotros, que regrese, su familia