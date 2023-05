Han decomisado 300 motocicletas irregulares en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Alrededor de 300 motocicletas han sido decomisadas en Cajeme en lo que va del año, ya que circulan sin estar regularizadas, es decir, no tienen papeles, el chofer no tiene licencia, no utiliza casco, entre otros, informó Claudio Hernández Cruz.

El comisario de Seguridad Pública de Cajeme, expresó que se encuentran en un operativo permanente de revisión de todos los vehículos, pero en especial las motocicletas, para detectar aquellas que no cumplen con las reglas de tránsito básicas.

Están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, dijo, sobre todo, donde han detectado mayor flujo de estas unidades.

En la última semana, del 21 al 27 de abril, llevamos un promedio de más de 100 motocicletas retiradas, en lo que va del año debemos llevar 200 a 300 motocicletas, en algunos lugares se ha concurrido más, con esto queremos que la ciudadanía entienda que cuando tenemos un vehículo se debe regularizar”, indicó.

Te puede interesar: Estudiante de Cobach Sonora compite para ir a Suiza a la Olimpiada Internacional de Química.

Comentó que lo que también han detectado es que las personas no tienen interés por recuperar sus unidades, ya que al menos el 65% de las motocicletas que se han decomisado, continúan en los corralones.

Para saber:

La multa por no portar placa vehicular tiene un costo de mil 318 pesos.

La grúa tiene un costo de alrededor de mil pesos y por día de permanencia en el corralón se paga aproximadamente 60 pesos.