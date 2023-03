“Fuimos todas”; Colectivos feministas de Cajeme sobre iconoclasia en marcha del 8M

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “Fuimos todas” fue la postura de los colectivos feministas que organizaron la marcha por el día de la mujer, el pasado 8 de marzo, a los actos de iconoclasia hacia Palacio Municipal y el monumento de Álvaro Obregón en la plaza con el mismo nombre.

En rueda de prensa, Fernanda Palma, feminista, compartió que están de acuerdo sobre cualquier tipo de manifestación, ya que la mayoría de las participantes de la protesta, incluida ella, tienen a desaparecidas o han sido víctimas de violencia de género.

Estoy aquí hoy a nombre de todas y Fuimos todas, toda la gente que marchamos nos falta alguien, a mí me faltan dos, han pasado tres marchas y hasta esta tercera tuve un espacio para subirme a hablar y de esa manera yo me manifesté, aunque quisiera quemarlo todo, no solamente rayar o quebrar un vidrio, y claro que así se logra algo”, indicó.