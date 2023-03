Fue el pequeño Hugo Michelle soldado por un día

Ciudad Obregón.-Como el mejor día de su vida describió, Hugo Michelle Olivas Galindo, de 8 años de edad, el poder convertirse por un día en soldado, sueño que pudo hacer realidad en el 60 batallón de infantería de Cajeme.

El pequeño padece Leucemia Linfoide Aguda desde los once meses de edad, enfermedad que aunque lo limita a realizar muchas actividades, no le quita las ganas de salir adelante y poder pertenecer en un futuro a alguna dependencia de seguridad.

Vestido con un uniforme que fue hecho a su medida, acompañado por su mamá, abuela y tía y otros cadetes, realizó los honores a la bandera, recorrió las instalaciones del cuartel y realizó actividades propias de un soldado.

“Mi nana me dijo que me invitaron a ser soldado y sentí mucha emoción, cuando vaya a la escuela le diré a mis amigos que vine aquí, que me gustó y que me la pasé a gusto, me gustó, mi uniforme está muy bonito”, dijo el pequeño.