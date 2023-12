Fallece Rafael Evans, actor y activista de Ciudad Obregón, a los 43 años

HERMOSILLO.- Por medio de un comunicado, el Colectivo Independiente Punto Tres informó este domingo del lamentable fallecimiento del actor cajemense Rafael López Evans tras haber sufrido una "infección intestinal tremenda" que lo mantuvo hospitalizado varios días.

Pese a que no se han dado más detalles sobre su muerte, amigos y familiares han expresado sus condolencias por la gran pérdida de uno de los artistas más proliferantes de la región y prometieron mantener viva su esencia a tráves de la difusión de sus obras.

Rafa me enseñó a ver el teatro. A verlo desde su mirada y sus ganas, sus deseos, sus alcances. Me enseñó que el escenario de un teatro es toda una ciudad. Y que todos podemos actuar en ella. Que el teatro es denuncia y dolor y esperanza (...) Rafa me enseñó vida. Harás falta, mijo. Mucha falta", escribió el autor cajemense Carlos René Padilla.