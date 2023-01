FOTOS | “Spider-Man” cajemense apoya y brinda su amistad y cariño a niños con cáncer

CIUDAD OBREGÓN.- Detrás del disfraz de Spider-Man se encuentra Rafael Pablos, quien se ha ganado el corazón y la amistad de decenas de niños que se encuentran hospitalizados en el área de Oncología del IMSS o que luchan contra el cáncer siguiendo sus tratamientos desde su hogar, y gustosos esperan las visitas que periódicamente les realiza.

Desde octubre de 2021, el joven de 22 años de edad, que estudia la carrera de Medicina, donde es presidente de la sociedad de alumnos en la Universidad de Sonora (Unison), se unió a la Organización Amar y Servir como voluntario, y acompaña al resto de los integrantes del grupo a amenizar las diversas actividades que realiza como fiestas de cumpleaños, caravanas de recuperación, visitas al hospital o domicilios, posadas, celebración del Día del Niño, entre otros.

Platicó que es fan del superhéroe desde hace mucho tiempo y que por gusto personal decidió adquirir el traje, pero que un amigo, que forma parte de la organización, lo invitó a integrarse a esta.

Soy fanático de Spider-Man desde niño, desde que tengo memoria, y mientras yo he crecido, el personaje me ha inculcado muchos valores que uno como persona puede llegar a tener, y que nos pueden ayudar a ser mejores… Ser este personaje me ha hecho ser una persona más agradecida, más reflexiva y me ha hecho aprender a querer más la vida“, resaltó.