FGJE explica detención de Sergio "N", por homicidio de Abel Murrieta, tras manifestaciones

HERMOSILLO, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) emitió un comunicado en respuesta a algunas expresiones públicas sobre la detención y vinculación a proceso de Sergio “N.”, alias el “Checo” o “El Payaso”, como probable responsable del homicidio de Abel “N.”

Fiscalía explica detención de Sergio por homicidio de Abel Murrieta

En la misiva sostienen que la Fiscalía actúa con estricto apego a derecho para dar acceso a la justicia a aquellas personas que hoy no pueden defenderse, respetando todas las garantías que la Constitución otorga, tanto a quienes son procesados y a las víctimas del delito.

Después, niegan de manera categórica que la detención de Sergio sea “un acto arbitrario” como se ha señalado, pues afirman que el hecho derivó del otorgamiento de una orden de aprehensión girada por un juez competente, el cual analizó previamente las pruebas integradas en la investigación y que fueron puestas a su consideración para solicitar dicha orden de captura.

Además señalan como falso que Sergio, ahora imputado, haya sido víctima de una detención extrajudicial y que su captura se pretendió justificar bajo el argumento de que tenía en su poder una bicicleta robada.

Tampoco es cierto que no haya sido respetado su derecho a una debida defensa y que esté incomunicado sin acceso a abogado”, añaden.

Vinculan a Sergio a proceso con prisión preventiva

Por último explican que en en todo momento, un abogado asistió y realizó una defensa debida de Sergio “N”, alias el “Checo” o “El Payaso”, a quien después de una audiencia donde se desahogaron los argumentos de las partes, un juez distinto al que otorgó la orden de aprehensión, decidió vincularlo a proceso con prisión preventiva.

La Fiscalía General de Justicia reiteró su compromiso de que con base en los sólidos elementos de prueba que existen y que por impedimento legal no se pueden dar a conocer, ya que se encuentran bajo la jurisdicción de los tribunales, pedirá la pena máxima que en derecho proceda contra Sergio “N”, alias el “Checo” o “El Payaso”.