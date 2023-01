Exponen irregularidades en Oomapas Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Irregularidades en el Oomapasc, entre ellas “protección” a ex alcaldes, políticos y empresas que adeudan millones de pesos por el servicio y no la pagan expuso la empresa Eroagua

David Germán Hurtado, coordinador nacional de esta empresa, manifestó que por motivos desconocidos al interior del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme se han tenido muchas consideraciones durante esta administración y pasadas con grandes deudores entre los que figuran importantes empresas y políticos del municipio.

Esta empresa que se encargó de realizar dictámenes e inspecciones en empresas y escuelas para corroborar su correcta regulación y legalidad ante el Organismo, dijo, que de los 376 millones de pesos que deben distintas empresas, a través de la aplicación descuentos extraordinarios, el Oomapasc decidió recuperar sólo 37 millones 765 mil pesos.

Vamos a esperar a que estas personas nos contacten, si vemos que no se actúa, nosotros en consecuencia vamos a presentar demandas, ya que no nos vamos a prestar a este juego, nosotros tenemos conocimiento y no vamos a ser cómplices”, puntualizó.