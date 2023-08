Exige madre pena máxima por feminicidio de Alma Lourdes en Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- “Él no aceptó un no de mis hijas, no aceptó darles el respeto que pedían y la mató”, expresó Idalia Valenzuela García, madre de Alma Lourdes, que exige que se otorgue la pena máxima y no se tenga consideración alguna con el hombre que asesinó a su hija.

Los hechos ocurrieron el sábado pasado alrededor de las 15:45 horas, cuando el presunto asesino llegó al interior de una carnicería ubicada en la colonia Zona Norte y disparó un arma de fuego contra la empleada del comercio.

La madre de familia, compartió que en el caso de su hija hubo muchas irregularidades, ya que, aunque reportó a la Policía Municipal lo sucedido, no tuvo respuesta ni apoyo de parte de la corporación.

“Yo necesito que se haga justicia, este señor no puede salir, no puede argumentar una tontería que no existe, él tuvo tiempo para planearlo porque el no aceptó un no de mis hijas, no aceptó un respeto que le pedía Alma hacia su hermana y sus compañeras de trabajo, no lo aceptó, minimizaron el caso y no debió haber sucedido, yo no estaría en esta situación, ni mi hija estuviera en esa caja que no la puedo despertar.

Fue un feminicidio contra mi hija y necesito que el Gobierno del Estado le ponga todo el poder a ese señor, toda la condena, que realmente lo hagan, yo quiero hechos, no palabras”, comentó Idalia Valenzuela.

Una pena de 78 años de prisión pedirá la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE) en contra de Hilario “N”, presunto feminicida de Alma Lourdes, por los delitos de acoso sexual y feminicidio, informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez, vicefiscal de Control y Procesos de la FGJE.

DESPIDEN CON DOLOR A ALMA LOURDES

Entre llantos, dolor, gritos de desesperación, y gran cantidad de arreglos florales, familiares y amigos de Alma Lourdes le dieron el último adiós.

El cuerpo de la madre de familia, de 30 años de edad, fue velado en una funeraria ubicada en la colonia Centro durante el domingo y parte de la mañana de ayer lunes.

Poco después del mediodía se llevó a cabo la misa exequial en la iglesia del Señor de los Milagros, donde la acompañaron, también, decenas de personas de la sociedad en general que se unieron al dolor de la familia.

Posteriormente, su cuerpo fue llevado a un panteón ubicado al Poniente del Municipio, donde descansarán sus restos.

Mediante redes sociales, sus familiares agradecieron el acompañamiento que tuvieron durante todo este proceso y pidieron recordarla con cariño y no dejar de levantar la voz en exigencia de justicia, para que no haya impunidad en este caso.