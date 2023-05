“Estamos cansados de no ser escuchados”; Unen fuerza productores de varios estados en plantón de Sader

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Productores de Sinaloa, Chihuahua y Baja California se unieron al plantón que los productores del sur de Sonora mantienen en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) desde hace quince días, en exigencia de apoyos para igual el precio del trigo y maíz al del ciclo pasado.

De manera solidaria viajaron los dirigentes de diversos organismos agrícolas de los estados antes mencionados para respaldar y ejercer presión al Gobierno Federal en esta problemática que afecta a todos los productores del país.

Cabe recordar que los agricultores se están manifestando en los diversos estados, en Sinaloa desde febrero, en Mexicali desde hace un mes y medio, en solicitud de que el Gobierno Federal les otorgue recurso monetario para igualar el precio del trigo y maíz a 8 y 7 mil pesos por tonelada, respectivamente.

Harán un frente

Los productores acordaron que harán un frente común donde viajarán juntos a la Ciudad de México, agricultores de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Yucatán, Chiapas y otros estados, para orillar al Gobierno Federal a escucharlos realmente y no estarlos engañando por separado.

Coincidieron que se encuentran cansados de no ser atendidos, por lo que, de seguir así, las protestas serán más fuertes y podrían incluir cerrar carreteras y aeropuertos, y que esto no es una amenaza, si no, una reacción a la falta de atención.

Es injusto

Baltasar Valdez, presidente de la Organización de Campesinos Unidos de Sinaloa, manifestó que han sido muy pacientes en esta lucha, pero que el gobierno les ha estado “viendo la cara” con propuestas que no ayudan en nada y que tampoco formalizan.

El gobierno nos puede quitar todo menos la unidad, este acto es más que el reflejo del hartazgo que tenemos, no nos van a quitar de la lucha por lo justo, el llamado es enérgico a que los gobiernos dejen de patearnos”, resaltó.

Comentó que han estado manifestándose de manera pacífica, pero que si hay que subir de tono las protestas, lo harán, con tal de ser escuchados, que las negociaciones avancen y que dejen de tratarlos de manera injusta.

Estamos olvidados

Horacio Gómez Carranza, en representación de los productores de Mexicali, Baja California, expresó que mientras no se les den lo que están solicitando todos, no van a retroceder en sus manifestaciones.

Estamos olvidados, no tenemos apoyos, si hubiera voluntad, como dicen, este problema ya se hubiera solucionado. Somos los que alimentamos al país y ni así es rentable, no se ponen en nuestros zapatos, necesitamos políticas que garanticen la agricultura a través del tiempo, si no está problemática será todos los ciclos, estamos pidiendo lo justo, estamos con los productores de todo el país porque los entendemos, ahorita está crítico”, subrayó.

Eraclio Rodríguez Gómez, en representación de los productores de Chihuahua, manifestó que es una burla que el Gobierno diga que no tiene la capacidad monetaria para apoyarlos, cuando distribuye importante recurso en programas que no dejan nada al país.