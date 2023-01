Esperan amigos de Carlos Ignacio aparezca con bien

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La esperanza de pronto poder ver de nueva cuenta a Carlos Ignacio Ríos Basurto se mantiene viva en Federico y Jorge, con quienes mantiene una amistad desde hace al menos 15 años y tiene grandes planes.

El médico, que se encuentra en calidad de desaparecido desde hace 13 días, formó un importante lazo de amistad con los jóvenes y han acumulado grandes anécdotas, ya que han compartido prácticamente toda una vida juntos.

Estos recuerdos y el gran cariño que le tienen es lo que mantiene viva en ellos la esperanza de que su amigo pronto volverá con bien y los planes que tienen juntos se podrán cumplir, entre ellos un viaje a Roma, Italia, del que ya tienen todo organizado para celebrar su cumpleaños número 30.

Federico Alejandro Mortis Lozoya, compartió que es amigo de Carlos Ignacio desde la secundaria, y que pese a no siempre residir en la misma Ciudad, todo el tiempo mantuvieron contacto hasta volverse a reencontrar.

Enterarme de la desaparición de mi amigo fue difícil, yo supe de voz de su hermano, es difícil tratar de sobrellevar los días, pensando que es una persona que quieres que tienes toda la vida conociendo y es difícil no saber de él, no tenerlo, es doloroso, pero recordando todo lo que hemos pasado y vivido juntos con nuestra bonita amistad”, resaltó.

Destacó que entre los compañeros del IMSS, de donde también es empleado, hay preocupación y al saberlo amigo cercano, le preguntan todos los días por la situación, lo que también lo vuelve difícil.

Como amigo, mencionó, Carlos Ignacio es una persona excelente, siempre al pendiente de las personas que quiere, con una alegría y simpatía que se contagia, pero sobre todo, con muchas ocurrencias que hacen sonreír a cualquiera.

Por su parte, Jorge Rascón Vega, señaló que desde que se conocieron se volvieron inseparables y que siempre han sido mejores amigos y en la actualidad también socios de una clínica dental, que tienen muchos planes, no solamente de recreación, sino, también de crecimiento profesional.

Que no esté aquí estos últimos días, las últimas semanas, para mí es una desesperación, frustración también, me siento sin ánimos de nada, no traigo ganas de hacer nada, estoy muy desesperado, yo quisiera que ya pasara todo esto para que volvamos a la vida normal, todos los días es angustia, es estar triste y pensando en él”, puntualizó.