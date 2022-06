Equipo de slow pitch “Cobras” busca apoyo para mejorar campo deportivo

CIUDAD OBREGÓN.- Desde hace un año el equipo de slow pitch “Cobras” comenzó a adecuar un terreno baldío para utilizarlo como campo deportivo para las colonias del poniente de la ciudad, sin embargo las condiciones del lugar les complican lograr su cometido, por lo que solicitan apoyo para mejorarlo.

Se trata de un terreno ubicado en las calles Jesús García y Bulevar Villas del Real en la colonia Urbi Villa del Real, que previo a esto era utilizado para depositar escombro, basura y otros desechos.

Beatriz Salas, integrante del equipo y organizadora de esta iniciativa, platicó que en búsqueda de practicar algún deporte en compañía de vecinas de las colonias de ese sector, se han mantenido activas para poder mantener ese sitio en uso.

El terreno está en malas condiciones a pesar que se le da mantenimiento cada tres meses con maquinaria, pero como son terrenos de balastro está demasiado empedrado, así que solicitamos al municipio o a quien guste apoyar a que nos ayuden con la donación de tierra roja para poder seguir jugando”, subrayó.

Te puede interesar: Nogales: Alertan por alto número de contagios Covid por quinta ola

Mantenimiento del lugar ha resultado difícil

Mencionó que realizan tareas de mantenimiento, para que el terreno no vuelva a terminar de la misma forma que lo encontraron, pero que ha sido difícil, ya que por las características propias del lugar, crece mucha maleza y se desnivela fácilmente.

Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes o a quien quisiera brindarles ayuda a contactarlas para poder seguir cumpliendo la meta que tienen de realizar actividades sanas y deportivas.

De no poderse mejorar ese sitio, dijo, sería ideal que las autoridades pudieran construir un lugar adecuado para practicar no solo béisbol, si no, también otros deportes, para personas de todas las edades.

Te puede interesar: Ordenan a tres nuevos sacerdotes en Ciudad Obregón