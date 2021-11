En Ciudad Obregón, no quieren padres de familia de la Federal 4 regreso a clases presenciales

CIUDAD OBREGÓN.- Padres de familia de la secundaria Federal Número 4 "José L. Guerra" tomaron las instalaciones de la escuela en inconformidad ante el regreso a clases presenciales de la totalidad del alumnado, pues aseguran no cuentan con los protocolos de seguridad necesarios y correctos contra Covid.

Desde las 5:30 horas los padres de familia se dieron cita en la escuela ubicada en la calle Jesús García de la colonia Fovissste 2 y colocaron un candado en la entrada del plantel.

Claudia Cecilia, madre de familia, manifestó que hace falta que las autoridades escolares garanticen la seguridad de los alumnos aplicando los correctos filtros contra Covid para evitar contagios.

Estamos en color amarillo y la directora ya quiere que vuelvan el 100% de los alumnos y no hay protocolos seguros, no hay cuidados, no estamos en contra de que vuelvan, pero necesitamos que los adolescentes estén protegidos", resaltó.