El reto más grande es que la gente crea en la pandemia: Médico

Los centros de salud y hospitales durante esta pandemia se han enfrentado a muchos retos para poder laborar, que incluyen la falta de personal, equipo de protección, cuidar de no contagiarse de Covid-19 mientras trabajan, pero el más grande es el desinterés y falta de credibilidad de la gente en esta enfermedad.

Luz Elena Gastélum Fox, médico encargada del Centro de Salud Rural de Bacobampo, platicó que de unas semanas a la fecha el agotamiento por su trabajo no sólo se ha vuelto más pesado físicamente, sino también mental, ya que han estado recibiendo más capacitaciones de las habituales para poder sobrellevar esta situación y además por la resistencia de la población a seguir recomendaciones de la Secretaría de Salud.

La gente no cree, se deja llevar más por lo que dicen redes sociales o medios de comunicación que incitan a que no existe el virus, que por lo que los propios médicos les dicen y no se cuidan, pero deberían porque cuidándose ellos nos ayudan a nosotros”, subrayó.