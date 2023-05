Día del maestro: Teodoro Buitimea enseña con orgullo la lengua Yaqui

CIUDAD OBREGÓN.- Orgulloso de sus raíces, el profesor Teodoro Buitimea Flores, residente de Loma de Guamúchil, desde hace más de 35 años se dedica a la docencia, profesión que ha aprovechado para inculcar a sus alumnos la conservación de los usos y costumbres de la tribu Yaqui, sobre todo, de la lengua materna.

El catedrático, de 68 años de edad, durante toda su vida ha impartido diferentes asignaturas a diversos niveles escolares, y actualmente forma parte del cuerpo docente del Instituto Tecnológico de Cajeme (Itesca) en Vícam, donde imparte la lengua Yaqui.

Contó que siempre le ha apasionado el transmitir su cultura, y que el ver que muchos miembros de la etnia no han tenido la oportunidad de tener una formación lingüística y no hablan su lengua y otros que aunque la hablan no conocen bien su historia, lo motivó a enseñarla.

El poder transmitir sus conocimientos, dijo, es algo que lo llena de orgullo y también lo ha llevado a recorrer el mundo mostrando la importancia de su tribu.

Hay que buscar cómo nutrir la cultura, conocernos y reconocernos como yaquis, como una etnia importante con una lengua de las más bonitas del mundo”, comentó.

Compartió que el desplazamiento de la lengua es algo muy notorio en la mayoría de las comunidades yaquis, pero que en los poblados de Tajimaroa, el centro de Pótam, Las Guasimas, parte de Vícam y el conti de Cócorit, él ha apreciado esta problemática.

Aunque hay interés en algunos jóvenes por aprender la lengua, aun cuando no se les enseñó en su hogar, son pocos, señaló, la gran mayoría dejó de lado esta parte tan importante de su cultura.

La lengua se ha ido perdiendo por diversos motivos, destacó, entre los que destacan que antes no había forma de escolarizarse en yaqui hasta hace poco, que las madres en los hogares no les transmitían este legado y también la discriminación por estigma social.

