Detección y tratamiento oportuno ayudaron a joven madre de familia a superar el cáncer de mama en CO

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En 2016 en un chequeo de salud de rutina Elvia Idalia Soto Villareal, joven madre de familia, fue diagnosticada con cáncer de mama, por la que estuvo en tratamiento durante dos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actualmente se mantiene bajo vigilancia medica.

Comentó que gracias a la detección y tratamiento oportuno a la que fue sometida en el Hospital General Regional Numero 1 (HGR1), es que hoy se encuentra completamente recuperada.

Elvia recordó que contra su voluntad se realizó una mamografia en 2016, ya que consideraba que no era necesaria porque no presentaba síntomas ni alguna molestia que le indicara que pudiera estar enferma.

Explicó:

No muy convencida me hice el estudio, y se me vino el mundo encima cuando me llamaron para decirme que encontraron algo sospechoso en mis resultados, aunque no me aseguraron que fuera cáncer”.