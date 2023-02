Denuncian supuesto desvío de fondos en kínder de Ciudad Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Un supuesto desvío de fondos por 200 mil pesos del programa “La Escuela es Nuestra” por parte de la tesorera del Kínder “Julian Carillo” del Campo 47, denunciaron madres de familia en una manifestación frente a Palacio Municipal la mañana de ayer.

El grupo manifestante se plantó en la entrada del Ayuntamiento portando carteles con las leyendas: “Exigimos solución al delito cometido en el kínder”, “Ya entregamos pruebas y no nos resuelven nada”, “No hay que cubrir delincuentes”, “Solución a los problemas del Kínder”, entre otros.

Ana Elizabeth Molina, vocera del grupo de madres de familia, manifestó que al jardín de niños le llegaron 200 mil pesos de recursos del programa “La Escuela es Nuestra” para rehabilitación de este luego de la pandemia y que la tesorera, hasta la fecha, no ha presentado ningún resultado, ni dado explicaciones sobre el uso de este dinero.

La tesorera nos dejó a medias con la construcción de un tejabán, y pagos de los trabajadores, la señora nos dejó todo botado, y no dio razones ni motivos, nosotros hemos continuado pagando la mano de obra con apoyo del ejido, porque no se puede dejar ahí, no sabemos qué pasó con el dinero, ya lo expusimos en Bienestar, pero no han hecho nada”, subrayó.