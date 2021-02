Denuncian a guardia por supuesto cobro de piso a comerciantes del IMSS

CIUDAD OBREGÓN.- Por abuso de poder y supuesto cobro de piso, comerciantes que se instalan en los alrededores de la UMF del IMSS en Cajeme denunciaron a una guardia de seguridad de esa institución.

Claudia Lachicha, comerciante, explicó que diariamente una guardia de seguridad de nombre, Laura Yolanda González Chávez, hace recorrido por más de 10 puestos cobrándoles 50 pesos a cada uno o algún producto.

“Ya le hemos dicho a sus jefes que esta persona va puesto por puesto y pide comida o pide 50 pesos, y no han hecho nada, si no le pagamos nos amenaza con movernos o quitarnos, si no pagamos llama a tránsito para que nos retiren”, subrayó.