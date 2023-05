Decepcionados productores con ofrecimiento del gobernador y Federación ante la crisis del campo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Como una burla por parte del gobernador del estado de Sonora, y de la Federación, tomaron los productores agrícolas el ofrecimiento del mandatario, tras la solicitud de precios justos para el trigo, lo que les causó gran decepción, informó Abel Castro Grijalva.

El presidente de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), manifestó que tenían confianza en que el gobernador haría los movimientos necesarios para obtener soluciones a favor de la crisis económica que pasan, y por ello aceptaron la tregua que solicitó conforme a no movilizaciones.

El ofrecimiento del Gobierno Estatal y Federal, no soluciona la problemática de precios bajos en el mercado y de los altos costos de producción, señaló, dejando solamente decepción e incertidumbre en el sector.

Vamos a reunirnos hoy los productores a las 3 de la tarde para ver que prosigue, no estamos de acuerdo con lo que dijo el gobernador, es una burla lo que nos ofrecieron, se pasaron, confiamos en él, por él detuvimos todas las movilizaciones y para que, estamos completamente decepcionados”, indicó.

No ven los panoramas reales

Resaltó que la crisis que están viviendo actualmente es muy crítica y las autoridades no están viendo los panoramas reales y que mientras no se “pongan en sus zapatos” no podrán llegar a una solución.

Esperan, subrayó, que realmente se siga trabajando en alternativas para brindarles el apoyo monetario que requieren, porque de no ser así, la producción de trigo del sur de Sonora se pone en riesgo total.