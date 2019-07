Dan de baja a 5 jueces calificadores en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- Por no contar con título y cédula profesional como exige la ley y no cumplir con el perfil requerido, cinco jueces calificadores de los once que existen en Cajeme fueron dados de baja, informó Asunción Durán Pérez.



El secretario del Ayuntamiento explicó que luego de realizar una revisión a los Juzgados de Justicia Cívica Municipal se obtuvo como resultado que cinco elementos no cumplían con el perfil requerido para laborar en su puesto de manera legal y por ello se les dio de baja inmediata.



El artículo 232 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora exige que todos los jueces sean abogados titulados y con cédula profesional vigente para poder ejercer, dijo, fueron los de las comisarías de Esperanza, Cócorit, Providencia, Pueblo Yaqui y Marte R. Gómez contratados durante esta administración los que no pasaron la revisión.



"Se hizo una revisión y hay algunos que estaban en algunos lugares sin cumplir con los requisitos y se decidió darlos de baja por esta razón, se suplirán con perfiles de otros abogados que si cumplan y que conozca la opinión pública", resaltó.



Será más tardar en 15 días, dijo, que se expondrá ante Cabildo a los prospectos que podrían ocupar estas vacantes y será en sesión abierta que se elegirán a los mejores candidatos.