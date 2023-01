Da Juan Manuel su tiempo a Amar y Servir

CIUDAD OBREGÓN.- Tras haber sido diagnosticado con cáncer en meses pasados y recibir apoyo de la organización Amar y Servir, Juan Manuel Ureña Ortiz decidió unirse a ellos como voluntario para ayudar a personas en su misma situación.

El joven de 23 años de edad comentó que fue el primer paciente oncológico en unirse como voluntario a esa organización y que lo hizo porque cuando él fue beneficiario de ésta; las actividades que realizan le llenaron de ánimo y alegría el corazón y quiere compartir esto mismo a otras personas en situaciones complicadas.

Amar y Servir me ha ayudado mucho, mucho, mucho, yo cuando me detectaron este problema entré en depresión y tuve muchos problemas conmigo mismo porque tarde mucho en aceptarme físicamente, y un día llegaron cuando estaba en quimioterapia y me regalaron unas gorras, se hicieron mis amigos y me motivaron a seguir adelante, echándole ganas”, resaltó.