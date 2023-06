Crece movimiento a favor del campo; Se unen transportistas y aerofumigadores a plantón en Sader

CIUDAD OBREGÓN.- Los transportistas de carga pesada y aerofumigadores del sur de Sonora se unieron al plantón que los productores de trigo mantienen en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) hace 19 días, en exigencia de que se atienda su petición de un apoyo monetario para igualar el precio del trigo y maíz al del ciclo pasado.

Con el lema “Si golpean a uno, golpean a todos” se dieron cita en las instalaciones de la Secretaría para externar su preocupación ante la problemática que están viviendo los agricultores y por derivado ellos también.

Manuel Gil Islas, presidente de la Unión de Propietarios de Camiones, compartió que respaldan este movimiento, ya que si a los productores les va mal, a todos los que siguen en la cadena de producción también.

Estamos aquí con el deseo de apoyar este movimiento, para que esta injusticia social deje de suceder, las autoridades deben respaldar la actividad, nosotros no somos una Ciudad industrializada, somos una región productora agrícola que hasta el periodo anterior no habíamos tenido tantos problemas, y ahora con esto a todos nos va mal”, resaltó.

Mario Pablos Domínguez, presidente de Aric Tres Valles, expresó que el transporte y el transportista, son sumamente importante para que las cosechas lleguen a las industrias y acopios, y se transformen en alimentos, y que por ello la lucha permanecerá con unión y respaldo de ambas partes.

“Estamos agradecidos con los compañeros, tenemos décadas trabajando de la mano, tenemos muy buena relación y comunicación, y siempre hemos logrado las negociaciones adecuadas para que ellos lleven las cosechas y las saquen adelante, pero ahorita al no haber recurso, no es posible, por eso requerimos que se nos escuche”, indicó.

Luis Cruz Carillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, mencionó que una gran parte de la derrama económica que se refleja en la comunidad es por los transportistas y fumigadores y los empleos que generan directa e indirectamente, por lo que sentirse respaldados por estos gremios los reconforta y da esperanza de que juntos lograran la meta.

Entre estos dos gremios se deja una derrama en el Valle del Yaqui de al menos 600 millones de pesos, que ahorita está detenida, porque al no haber buen precio del trigo, no se ha vendido, por lo tanto, no se está transportando y tampoco se les puede liquidar los adeudos a los fumigadores que de buena fe nos dan prórrogas, es urgente que el Gobierno Federal nos dé una respuesta lo antes posible”, subrayó.