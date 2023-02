Crece en Cajeme problema de viviendas abandonadas

CIUDAD OBREGÓN.- Con un registro de más de 22 mil viviendas en estado de abandono en Cajeme, según el último conteo realizado por el Inegi, el problema sigue al alza, con todo lo que se genera alrededor de estas, señalaron habitantes del municipio.

El conteo realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) en 2020 arrojó que existían 22 mil 176 viviendas abandonadas en Cajeme, concentrándose la mayor cantidad en Ciudad Obregón con 17 mil 258, seguido de la comisaría de Esperanza y Marte R. Gómez con mil 650 y 557, situación que aunque se ha buscado regularizar, sigue cobrando terreno.

Según las cifras del censo de “Viviendas particulares deshabitadas”, Cajeme ocupa el segundo lugar a nivel Estatal con mayor cantidad de casas en este estado, siendo Hermosillo el primer sitio con 34 mil 542.

Muchas viviendas abandonadas se han convertido en basureros clandestinos o han sido invadidas y en otros casos más graves las viviendas son usadas por grupos criminales como punto de ventas, casas de seguridad o fosas clandestinas, como se ha registrado en los fraccionamientos Urbi Villa en repetidas ocasiones.

Verónica Mungarro Covarrubias, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), manifestó que aun cuando el Inegi maneja más de 17 mil viviendas abandonadas en Ciudad Obregón, son alrededor de 3 mil 500 las que en realidad tienen problemáticas, es decir, que no tienen dueños o el banco o Infonavit no las ha regularizado.

El puro “cascarón” dejan los ladrones en viviendas que quedan solas.

El resto de las viviendas que el Instituto maneja como en abandono, explicó, puede que no estén habitadas, pero sus dueños están al pendiente de ellas, tienen sus pagos al corriente, pagan servicios, y no están deterioradas y por diversos motivos no las utilizan, como que han migrado de la región, han adquirido nuevos bienes o las tienen en renta.

Indicó que hasta hace un par de años atrás, ellos como desarrolladores de vivienda lo que hacían era comprarlas cada que el Infonavit o Fovisste recuperaba viviendas, las rehabilitaban y las volvían a poner disponibles en el mercado.

Lo que hace falta es conocer dentro de la mancha urbana cuál es la situación real de todas las viviendas que están en abandono, esto sólo se puede lograr mediante un censo especial.

“Se tiene que retomar el trabajo que se estaba haciendo en esa temática, coordinar esfuerzos, lo que te puedo decir es que ya no se ve tanta casa abandonada porque muchas se pudieron volver a vender y otras se invadieron y están en proceso de litigio”, subrayó.

Mungarro Covarrubias comentó que esta situación está presente en todo el País y se han convertido en un problema de salud, imagen urbana, pero sobre todo de seguridad, ya que son aprovechadas para realizar ilícitos.

BUSCAN RESCATAR

Lucía Navarro Gallegos, secretaria del Ayuntamiento, puntualizó que siguen trabajando en el programa “Aliados por la vivienda” que busca recuperar las casas en abandono y venderlas a precios más accesibles.

Dijo que aunque la mayoría de las casas que entraron en el censo como en abandono están invadidas desde hace años, y se encuentran con problemas legales, sobre todo en las colonias Casa Blanca, Urbi Villa del Real y Villas del Rey, hay muchas más que pueden ser recuperadas.

“Tenemos programada una reunión con Infonavit, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para terminar de afinar este programa con base a las modificaciones que tuvo el Infonavit, para ya concretar las acciones que se comenzarán a realizar”, subrayó.