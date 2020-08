Confian "Pafas" en que habrá regularización

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Pese a que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunció en días pasados que no había fecha establecida para abordar el tema de regularización de carros americanos o "chocolates", estos no pierden la esperanza de que ese tema se solucione antes de concluir 2020, indicó Fidel Lugo Ayala.

El presidente nacional de Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar (Sippafa), manifestó que no quitarán el dedo del renglón y no dejarán que el tema de la regularización se "apague" y están esperando la fecha para entablarán una reunión con la Secretaria de Economía para seguir gestionando.

En Sonora, recordó, circulan más de 400 vehículos americanos en espera de poder arreglar su situación, siendo Hermosillo, Cajeme y Guaymas los municipios con más circulación de estos.

"Los vendedores de carros son los que se están oponiendo a la regularización, ahí es donde economía está haciendo acuerdos para que salga un decreto a favor de los Pafas, estamos esperanzados de que este año se solucione esta situación", subrayó.

Manifestó que la declaración del presidente no fue tajante, y aunque dijo que no había planes actualmente para regularizar automóviles, eso no significa que más adelante no pueda ser una realidad este apoyo.

Lugo Ayala, hizo un llamado a las autoridades federales a apoyar a las miles de familias que se verían beneficiadas con este decreto y ponerse en los "zapatos" de los más necesitados.