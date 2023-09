Ciudad Obregón: “Chabelita” trabaja duro para sacar adelante a su familia

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Con la venta de elotes a lo largo de los años, “Chabelita”, como le dicen de cariño a Luz del Carmen Ortega Avendaño, ha sacado adelante a su familia, sin embargo, de unos meses a la fecha su situación se ha complicado, por lo que también comenzó a hacer “mandaditos” en su bicicleta.

La madre de familia de 41 años de edad, residente de Benito Juárez, compartió que aunque siempre ha vivido al día, últimamente se la ha visto más pesada para poder llevar el sustento a su hogar, donde la esperan su madre e hijo.

Desde hace quince días, dijo, a sus actividades diarias añadió hacer mandados en su bicicleta para poder incrementar su ingreso, ya que la venta de elotes está muy baja.

En agosto me fue muy mal y pensaba hace rato ‘con esa bici que tengo ahí, haré mandados, voy a cobrar de 15, 20, 30 pesos según la distancia’, me surgió esa idea porque ahorita económicamente, me siento frustrada, triste, porque en veces no tengo ni segura ni la comida, pero la mera verdad está bien pesado, no me rindo, ni con enfermedad, trabajo todos los días, nunca descanso, pero no es suficiente”, señaló.