Ciudad Obregón: Familia de Alma Lourdes espera la pena máxima para su feminicida

CIUDAD OBREGÓN.- De agosto a la fecha, la familia de Alma Lourdes, quien fuera asesinada por un cliente de la carnicería donde trabajaba, ha estado recabando evidencias, testimonios y pruebas para fortalecer el caso y lograr la pena máxima para su feminicida en la próxima audiencia que será en febrero, así lo dio a conocer Idalia Valenzuela.

La madre de la joven de 30 años de edad manifestó que, además, confían que el acompañamiento que la Fiscalía de Sonora les ha dado durante todo el proceso dará buenos resultados y se obtendrá justicia plena para su hija.

Después de la segunda audiencia el pasado 25 de agosto, recordó, las autoridades dieron seis meses de plazo antes de la próxima, tiempo que les ha servido para fortalecer el expediente del caso para que sea irrefutable.

A nosotros este tiempo nos está sirviendo para integrar más el expediente de Alma Lourdes, para nosotros, siento que nos está dando más fuerza, que se complemente más, que aquellos personajes (el feminicida) no tengan pruebas a favor, tenemos demasiadas evidencias, la primera es que todos los trabajadores lo identifican, independientemente que se ponga una capucha, hay videos, pero no podemos hablar de eso, hasta que sea la otra audiencia”, indicó.

Puntualizó que lo que han vivido como familia desde el asesinato de su hija es muy agotante y doloroso, pero que de estos sentimientos y del gran apoyo que han recibido de la sociedad, han sacado fuerzas para continuar luchando por ella.

“Hemos llevado este proceso con terapia, trabajando el día a día para poder seguir de pie, porque no puedo asegurarte que mañana voy a tener fuerzas para estar de pie ni mis hijas, es algo muy complicado y lo hemos llevado con sufrimiento, porque lamentablemente también ha habido gente que ha hecho comentarios muy hirientes, ha sido muy difícil, pero estamos como alcohólicos anónimos, un día a la vez, esperando que todo esto termine”, aseveró.

Isabel Llamas, hermana de la joven, indicó que su hermana en vida siempre luchó por las injusticias y que por ellos ni un solo día han dejado de exigir justicia por ella.

Quiero que recuerden a Alma como una persona que lucha y sigue luchando, aunque su corazón ya no late, su voz está en cada uno de nosotros, no nos vamos a conformar, porque es alguien (el agresor) que ha cambiado la vida de muchas personas y que no va a restaurar o reemplazar así de fácil”, comentó.