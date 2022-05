Ciudad Obregón: Don Isidro sale adelante vendiendo dulces

CIUDAD OBREGÓN.- Tras buscar trabajo sin éxito durante algún tiempo, Isidro López López, de 68 años de edad, comenzó a vender dulces, actividad que le ha permitido mantenerse y salir adelante.

Fue en mayo de 2021 que decidió comenzar a vender mazapanes en la puerta de una farmacia al Sur de la ciudad, y poco a poco fue haciéndose de clientes y creciendo el negocio, y hoy en día cuenta con más de 17 productos a la venta.

Diariamente sale de su domicilio ubicado en la colonia Faustino Félix y empujando un "diablito" con todas sus cosas, llega hasta las calles Tabasco y 300 donde instala una mesa con toda su mercancía de las 9:00 a las 15:00 horas.

Ya que el Sol le da de frente, se cambia de sitio y traslada su "changarrito" a las calles Jalisco y Obrero Mundial, donde permanece hasta cerca de las 21:00 horas.

Platicó que es originario de Ciudad Obregón, pero que vivió gran parte de su vida en Morelos, hasta el año pasado que por problemas familiares tuvo que regresar.

No le gusta vivir de la caridad, ni andar dependiendo de nadie, mencionó, motivo por el cual comenzó su emprendimiento.

Por la edad ya no me dan trabajo, aparte que el cuerpo ya no anda muy bien, ni responde igual, en unas partes si me dijeron si, pero eran trabajos que ya no podía realizar, por eso comencé a vender dulces", resaltó.