Ciudad Obregón: Confía Marcela que le ganará la batalla al cáncer de mama 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Marcela Rodríguez es una cajemense que recientemente tuvo un diagnóstico temprano de cáncer de mama, esto gracias a que tiene el hábito desde hace más de 10 años de realizarse los estudios correspondientes y aunque ha pasado por diversos altibajos emocionales, continúa positiva y con fe de que ganará esta batalla.

La también madre de familia, de 55 años de edad, compartió que fue el pasado mes de agosto que en su chequeo anual de rutina le descubrieron un cuerpo extraño en el pecho, a lo que su ginecóloga recomendó extirpar para realizar una biopsia que resultó maligna.

Yo empecé a los 41 años a hacerme mastografías año con año, este año me detectaron algo y me sugirieron extirpar, se mandó a patología y salió que era cancerosa en etapa inicial, entonces de ahí empecé el tratamiento con quimioterapia, voy a llevar 6, ahorita voy a la mitad, después continuaré con radiología, siempre agarrada de la mano de Dios confiando que todo mi proceso saldrá bien”, resaltó.

Compartió que al trabajar en el área de salud en radioterapia y medicina nuclear tiene mayor conciencia de la prevención de esta enfermedad, pero que de igual forma, ahora que la padece, ha vivido muchos altibajos emocionales.

Aunque ha podido seguir su vida normal, pues no ha tenido síntomas muy pesados en su tratamiento, contó, el temor de no salir victoriosa de esta batalla la acompaña, pero que busca mantenerse positiva, alegre y llenarse de mucha fe para no dejarse llevar por lo negativo.

Primero fue impactante, he tenido todo tipo de emociones, buenas, malas por todo he pasado, pero gracias a Dios he recibido mucho apoyo de los médicos, mi familia y los resultados de que es etapa temprana me dan muy buen pronóstico y eso me mantiene parada, he visto que el estado de ánimo es muy importante y se refleja”, subrayó.

Agregó que hace un llamado a todas las mujeres a no dejar de lado sus chequeos anuales, para, en caso de tener algo, pueda ser encontrada y atendida a tiempo, teniendo muchas más posibilidades de poder recuperar la salud.