Ciudad Obregón: Bloquean vecinos de Urbi Villa del Real calle 200; exigen solución a problemas de vivienda 

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En exigencia de que se les otorguen precios justos para sus viviendas y lograr para regularizarse, los vecinos de la colonia Urbi Villa del Real, mejor conocida como “la invasión” se están manifestando manteniendo cerrada la calle 200 al poniente rumbo al Campo 2.

Son un grupo de alrededor de 20 personas quienes con vehículos taparon la circulación de la calle antes mencionada desde las 6:00 horas y con lonas en mano con las leyendas de “necesitamos apoyo y no promesas”, “exigimos precio justo”, “dejen de darnos largas” se mantienen en el lugar.

Hernán Muñoz, uno de los manifestantes de la asociación negociadora del patrimonio habitacional, explicó que aunque en reuniones previas con el ayuntamiento, se les prometió que les brindarían ayuda para regularizar las viviendas que habitan desde hace más de 10 años y que han rehabilitado, ya que se encontraban en estado de abandono, a la fecha no ha habido ningún avance.

Compartió que una constructora compró sus viviendas a muy bajo costo y ahora se las quiere vender a un precio muy elevado, lo que es injusto, porque ellos son los que “levantaron” la imagen de ese fraccionamiento y habilitaron cada una de las casas invirtiendo importante cantidad de dinero.

Queremos la solución que el alcalde nos prometió, nos quieren sacar de nuestras casas y no es justo, nosotras les pusimos drenaje, alambrado, hicimos los baños, pusimos las ventanas, pisos y todo lo que tienen, por nosotros la colonia se ve bien y no en abandono y ahora que ya están bien, ahora si las quieren, no queremos problemas, queremos solución”, indicó.