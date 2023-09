Ciudad Obregón: Bloquean padres de familia calle base en Providencia en protesta

CIUDAD OBREGÓN.- En exigencia de que el ciclo escolar para los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) de inicio a la brevedad, padres y madres de familia se manifestaron y tomaron la calle base en la comisaría de Providencia frente a las instalaciones de la escuela.

Un grupo de alrededor de veinte personas se dio cita desde tempranas horas a las puertas de la que durante el turno matutino es la Secundaría Técnica #53 durante el turno matutino para externar su molestia ante la falta de clases que ha tenido el alumnado.

Eligio Sánchez, uno de los manifestantes, compartió que hay muchas especulaciones en torno a porque no se ha iniciado el ciclo escolar en el Cetmar, entre las que destaca el posible cierre de la institución, por lo que requieren que alguna autoridad les explique que está pasando.

Se les informó que la secundaria dejaría de prestar sus instalaciones a este Centro tecnológico, resaltó, por lo que se reubicarían a los alumnos al Cbta 197, sin embargo, no están de acuerdo con esto, ya que el alumnado cambiaría de subsistema escolar y de compañeros de salón.

No tenemos claro que está pasando, porque ninguna autoridad escolar se ha acercado con nosotros a decirnos que pasa, solamente se suspendieron las clases, nosotros lo que queremos es que nuestros hijos sigan estudiando, no podemos trasladarnos a otras escuelas, porque ya cerraron su inscripción y porque también implica más gasto, en cambio de uniformes e inscripciones”, indicó.

Alejandra Gómez, madre de familia manifestante, expresó que es lamentable que los jóvenes estén perdiendo clases, y que se estén haciendo planes para su futuro en lo “oscuro”.

Necesitamos la presencia de educación que nos diga que está pasando, no queremos que cambien a los alumnos a otro lugar, les afectará porque no tendrán su carrera técnica, y no podemos hacer gastos en otras inscripciones porque ya los registramos en el Cetmar, queremos que sigan estudiando aquí, no podemos moverlos ni ellos deben, queremos que sigan todo como hasta ahorita”, subrayó.