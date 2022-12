Cierran policías de Cajeme con carencias este año: Fupac

CIUDAD OBREGÓN.- Sin atención, ni avances, en las necesidades que tiene la corporación desde hace tiempo y que externaron constantemente durante todo el año, cerrarán 2022 los poco más de 700 policías de Cajeme, informó Jesús Manuel Ruiz Zárate.

El presidente de la asociación Frente Unido Profesional (Fupac), que busca dignificar esta profesión, manifestó que, aunque durante este año hubo un pequeño incremento en sueldos y recibieron algún equipo nuevo, aún falta mucho y los elementos continúan sintiéndose desprotegidos.

Todo sigue igual, no hay avance, la demanda de los elementos siempre han sido mejores prestaciones, mejor sueldo y sigue faltando mucho, mejores equipos, y no los dan como debe de ser, la corporación no tiene la capacidad necesaria para reaccionar ante el crimen organizado”, lamentó.