Carnicería donde laboraba Alma Lourdes no era parte del sistema de seguridad "Salva"

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El comercio donde laboraba Alma Lourdes no formaba parte del sistema de seguridad Salva, aunque se le hizo una invitación tiempo atrás por parte de DIF Municipal, lo que mermó el que se le pudiera brindar el correcto auxilio, informó Deni Gastelum Barreras.

La encargada de Despacho de presidencia y también feminista lamentó que muchos establecimientos se sigan negando a aplicar los códigos o procedimientos de igualdad o perspectiva de género, o acciones que prevengan la violencia contra las mujeres.

Desafortunadamente ese establecimiento no era un sitio Salva; se les entregó la información para que ellos solicitaran unirse, pero no lo hicieron y no forman parte”, subrayó.