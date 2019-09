Capturan a presunto autor intelectual del asesinato de Castro Luque, diputado electo

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.-A un día de cumplirse los 7 años de la muerte de Eduardo Castro Luque, diputado electo por el Distrito XVII, tras ser atacado a balazos fuera de su domicilio, el presunto autor intelectual de los hechos quedó detenido.



Según la madre de Manuel Alberto Fernández Félix, acusado como el responsable del delito registrado durante la noche del 14 de septiembre del 2012, el joven de ahora 32 años fue capturado en Zapopan, Jalisco, la mañana de este viernes.



Fernández Félix, señalado por el delito de homicidio calificado y buscado en diversos países por este, era el suplente en la legislatura, y ninguno alcanzó a tomar protesta.



"Queremos un juicio justo, confío en las autoridades, en el gobierno de Guillermo Padrés le sembraron pruebas, se me hace increíble todo lo que está pasando, mi otro hijo quedó arraigado dos meses, queremos un juicio justo. Manuel está bien, en lo que cabe, de aquí cuando menos se fue bien, no va golpeado, espero así me lo presenten, que no lo golpeen, que no le den toques como están acostumbrados", destacó la madre de familia.



La detención se dio alrededor de las 11:20 horas, y no se conocen los detalles del hecho. Cinco personas más fueron consignadas por otros delitos desde el 2012, tras participar en el asesinato.



Diego Misael Cervantes Méndez, alias el "Pichón" o el "Matón" es uno de ellos, quien recibió una condena por haber proporcionado el arma, con la que se cometió el crimen.



Sergio Román Gil Zavala, también quedó a disposición de la autoridad, por ser el presunto operador del hecho ocurrido a las 20:30 horas sobre la calle Quintana Roo.



Será este día cuando el joven pudiera arribar a Sonora, para continuar con los procesos correspondientes, entre ellos un juicio para determinar o no su responsabilidad.