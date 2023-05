Canales y drenes son un peligro latente en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN.- El Valle del Yaqui se encuentra rodeado de 3 mil 500 kilómetros de redes de canales y 2 mil 300 kilómetros de drenes, los que suelen ser usados por la población para recreación, volviéndose un riesgo latente por las condiciones de estos.

De 2021 a la fecha, 39 personas han fallecido por inmersión en algún canal o dren, tragedias cuya incidencia se incrementa más durante el tiempo de calor, por lo que los cuerpos de emergencia llaman a la precaución.

Víctor Manosalvas Mena, comandante de Bomberos, manifestó que año tras año decenas de familias se enlutan por alguna tragedia relacionada con los canales y drenes, por lo que los cajemenses deben evitarlos a toda costa. Las condiciones de estos cuerpos de agua, mencionó, son inestables y de riesgo; llevan gran cantidad de agua, presentan corrientes engañosas, suelos con desniveles, entre otras.

“Nosotros lo que normalmente comentamos es que traten de ir a lugares que sean seguros, sabemos que nuestro municipio está lleno de canales, canalitos de riego y otros, pero es importante que la ciudadanía tome medidas preventivas y que mejor vayan a balnearios que haya personas que están cuidando y que pueden brindar ayuda en caso de requerirse”, resaltó.

Te puede intersar: Llaman a no bañarse en canales de Cajeme.

Señaló que en caso de que ya vayan a utilizar este tipo de cuerpos de agua para ir en familia o convivir, deben hacerlo con mucho cuidado, sobre todo, con los menores de edad y no introducirse si no se sabe nadar, se acaba de comer o sin estar alerta.

Lamentablemente, hemos tenido años anteriores donde han muerto muchos niños, por descuidos, debemos cuidarlos mucho más, precisamente por su edad, estos lugares tienen cavernas, socavones o corrientes que no conocemos y que no se pueden ver a simple vista, por eso mejor es evitar a toda costa algo que no está diseñado para recreación como son los canales y drenes, que son para llevar agua de un lugar a otro y regar los campos agrícolas”, subrayó.