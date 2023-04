Cambian rutinas de vida en colonia Villa Bonita de Ciudad Obregón por inseguridad

CIUDAD OBREGÓN.- No salir al caer la noche, negocios que dejan de prestar servicio a tempranas horas, evitar ciertas calles y avenidas, entre otros, son algunos de los cambios que los habitantes de la colonia Villa Bonita han tenido que hacer en sus rutinas diarias debido a la inseguridad, aseguró Edna Nayeli Ruiz.

La presidenta de Mujeres Solo por Ayudar y Comités Vecinales de Cajeme expresó que aun cuando la presencia de elementos de seguridad de los distintos niveles de gobierno es constante en las calles de este asentamiento humano, la delincuencia no ha disminuido, sino, al contrario, y que hay hechos violentos diarios que ni siquiera se dan a conocer.

En esta área del municipio viven alrededor de 38 mil personas y es conformada por las colonias Villa Bonita, Alameda, Ampliación Alameda, Nueva Creación, Bordo del Canal, Praderas y Praderas Altas, dijo, por seguridad personal y de sus familias muchos han cambiado sus dinámicas y rutinas.

Los comercios cierran más temprano, si tenían un servicio a las 12 de la noche, ahora es más temprano, se pusieron a hacer mucha ayuda para rehabilitar parques, pero estos no son utilizados cuando cae el sol, sentimos que no ha bajado la delincuencia, vemos que hay balaceras diarias que no se dan a conocer, ya no salimos como antes”, subrayó.