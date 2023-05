Cajeme: Solo 8,800 de más de 40,000 personas con discapacidad tienen la tarjeta del DIF

Ciudad Obregón.- Aunque en Cajeme existen más de 40 mil personas con alguna discapacidad, solamente 8 mil 800 cuenta con la tarjeta del DIF que avala su condición y que les permite acceder a ciertos apoyos, informó Mayra Elena Díaz Amavizca.

La Vocal Ejecutiva del Consejo Municipal para la Integración de Personas con Discapacidad, manifestó que en la mayoría de los casos las personas no cuentan con su tarjeta porque les falta algún documento o requisito, pero que hay un número importante que nunca se han acercado a tramitarla.

Para este sector poblacional es de gran importancia contar con su credencial, explicó, con esta tienen acceso a apoyos económicos, gubernamentales, descuentos en algunos sitios y se reconoce la condición que padecen.

Para poder solicitarla, dijo, es necesario que las personas acudan, ya sea a DIF Cajeme en Palacio Municipal o la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en la colonia Sochiloa con su acta de nacimiento, constancia de discapacidad permanente emitida por un médico especialista en rehabilitación del Sistema Nacional DIF, CURP y comprobante de domicilio vigente.

“Hay muchas personas que si tienen discapacidad, pero algún requisito no lo tienen correctamente, lo cual no permite que se realice el trámite, acuden, pero no pueden tramitarla y en ocasiones no regresan, otras simplemente nunca se han acercado”, resaltó.

Este trámite no tiene ningún costo, comentó, es de suma importancia que las personas que lo requieran se acerquen a tramitarla para que puedan tener acceso a una mejor calidad de vida a través de los apoyos que podrían recibir.



Cualquier persona que lo requiera puede acceder a este beneficio, lo único que tienen que hacer es acudir a la UBR en la calle Flavio Bórquez y Ramón Guzmán de la colonia Sochiloa.