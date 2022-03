Cajeme: Separan a comandante de SSP por presunto robo de moto

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- En lo que se investiga si el comandante de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme, Gibrán Adrián Z.M. tuvo o no participación en las denuncias por supuesto robo de motocicletas que se hicieron en su contra en redes sociales, este fue separado de su cargo.

En información dada por esa dependencia comentaron que no existe denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pero que aun así el oficial esta siendo investigado al interior de la corporación.

Denuncian en redes a comandante por presunto robo de moto

Explicaron que desde hace un par de días que se dio a conocer la denuncia en redes sociales de su presunta participación en robo de motocicletas, el agente quedó separado de su comisión y que así permanecerá mientras se esclarece la situación.

“Se procedió a tomar cartas en el asunto de manera interna mientras se investiga la situación, no hay ninguna denuncia formal ante la fiscalía, pero de manera preventiva se está investigando la situación”, detallaron.

Cabe recordar que la usuaria de facebook, Alejandra Romero manifestó que hace tres meses le robaron una motocicleta a mano armada en la carretera y puso la denuncia correspondiente, y que por personas cercanas a ella dentro de la corporación se enteró que la unidad había sido recuperada, pero a ella no se le notificó.

Separan a comandante de la SSP por presunto robo

También, por esas personas tuvo conocimiento que la motocicleta podría estar en casa del acusado, por lo que acudió y se percató que efectivamente la tenía junto a otras unidades, en el patio de su domicilio en la colonia Russo Vogel.

“Él la recuperó, pero nunca me la regresó, ni la mandó al Ministerio Público porque fui y pregunté y obviamente no la tenían y no solo tiene mi motocicleta, tiene muchas más por eso adjunto evidencia”, subrayó.

Compartió que hacía un llamado al Alcalde municipal y al Secretario de Seguridad Pública a hacer algo al respecto y no permitir que personas corruptas sigan encargándose de la seguridad de la ciudadanía.